Xiaomi Wireless Charger (Universal fast charge version) 10W, WPC01ZM

Не так давно стартовали продажи беспроводного зарядного устройства от Xiaomi - новинка называется Mi Wireless Charger (Universal Fast Charge Edition). Гаджет можно использовать со смартфонами различных производителей.

В основе новинки лежит технология Qi - единый международный стандарт беспроводной зарядки мобильных устройств. Стандарт Qi позволяет распознавать различные гаджеты, определять уровень их заряда и своевременно отключаться для экономии электроэнергии. Технология Qi базируется на методе магнитной индукции. Базовая станция состоит из индукционной катушки, создающей электромагнитное поле при поступлении переменного тока. В устройстве-получателе установлена похожая катушка, улавливающая сгенерированное поле и преобразующая полученную энергию в постоянный ток для зарядки аккумулятора.

Зарядное устройство Xiaomi Wireless Charger (Universal fast charge version) поддерживает работу с различными смартфонами и планшетами. Оно предоставляет быструю зарядку на мощности 7.5 Вт для Xiaomi Mi Mix 2S, iPhone 8, iPhone8 Plus, iPhone X и на мощности 10 Вт для Samsung S9.

В беспроводном устройстве Xiaomi Wireless Charger (Universal fast charge version) реализованы 5 степеней защиты, которые сберегут и саму зарядную станцию, и заряжаемый девайс от перегрева, перепада напряжения и других неприятностей. Посторонние металлические предметы между смартфоном и зарядным устройством могут вызвать его перегрев. Mi Wireless Charger распознает посторонние металлические предметы и самостоятельно прерывает питание, либо удерживает температуру в пределах нормы.

Гаджет продолжает стабильную зарядку, даже если смартфон удален от него на расстояние до 4 мм. Это означает, что смартфон можно заряжать прямо в чехле. Умный светодиодный индикатор с разными режимами работы расскажет о состоянии устройства.

Беспроводное зарядное устройство Xiaomi Wireless Charger (Universal fast charge version) имеет уникальный и красивый дизайн. Алюминиевые элементы и прорезиненные детали корпуса добавляют изысканности и удобства использования, а элегантная округлая форма устройства добавит стиля любому интерьеру. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава и многократно отполирован, а края обработаны методом ЧПУ-обрезки . В итоге - элегантный корпус круглой формы, приятный на ощупь.

ижняя сторона устройства имеет силиконовую поверхность, которая снижает силу трения и повышает амортизацию. Такая конструкция снижает вероятность повреждения устройства при падении.

Xiaomi Mi Wireless Charger (Universal fast charge version) имеет максимальный показатель выходного тока в 1000 мА, мощность устройства достигает 10 Вт; . Для подключения к электрической сети служит симметричный порт USB Type-C. Подзарядка мобильного девайса займет намного меньше времени по сравнению с альтернативными зарядными устройствами.